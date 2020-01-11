https://static.news.ru/photo/a2126350-347c-11ea-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омские следователи возбудили уголовное дело об истязании ребёнка, в настоящее время выясняется, как у четырёхлетнего мальчика были порваны уши, появились царапины и кровоподтёки по всему телу.

Ситуация неоднозначная. В рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта. Не исключена борьба родителей за ребёнка, — сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

Мальчик проживал вместе с матерью и отчимом, а заявление об издевательствах написали его бабушка и отец. К ним он и переехал после больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, мать девочки, доставленной с истощением в одну из больниц Орла, опровергла сообщения об издевательствах над ребёнком. Женщина по имени Эльвира считает «полной брехнёй» информацию журналистов о состоянии своей 11-летней дочери. Она отметила, что намерена обратиться в суд, чтобы признать клеветой сообщения о том, что ребёнок был истощён и отстаёт в развитии, а сама она страдает алкоголизмом.