В Новотроицке восстановили водоснабжение после коммунальной аварии

https://static.news.ru/photo/360419ec-93e4-11eb-80a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водоснабжение города Троицка в Оренбургской области восстановили через сутки после аварии на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Новотроицке восстановили водоснабжение. Более 30 специалистов сегодня работали на насосной станции № 2. Проведена откачка воды, демонтирован старый двигатель, устранена поломка секционной задвижки. Ремонтные бригады установили необходимое оборудование и в 21:50 (19:50 мск) запустили воду, — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные службы сутки работали на ликвидации крупной коммунальной аварии. Также для обеспечения жителей и учреждений была привлечена спецтехника из соседних городов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал предоставить на ближайшее заседание правительства региона отчёт о состоянии коммунальной отрасли.

Как сообщал NEWS.ru, загрязнение водохранилища в Дагестане 20 марта стало причиной того, что более 60 тысяч жителей города Избербаш остались без воды. Отмечается, что в зону отключения водоснабжения в Избербаше попали 5938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, и 28 социально значимых объектов, среди которых шесть — с круглосуточным пребыванием людей.