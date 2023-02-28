В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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В Новосибирской области на 2 месяца продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19, передает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу Правительства региона. Дополнительные санитарно-эпидемиологические ограничения будут действовать до 30 апреля 2023 года.

На территории Новосибирской области продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Он отметил, что в такой ситуации продление санитатрных ограничений поспособтвует благополучию населения.

Издание уточнило, что идею продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области предложил региональный Роспотребнадзор в ходе заседания Правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов ранее заявил, что на данный момент нет поводов говорить о скорой победе над COVID-19. Он назвал странным заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о возможности завершить пандемию коронавируса в 2023 году. По мнению вирусолога, в ближайшие годы COVID-19 будет примерно таким же проблемным, как грипп.