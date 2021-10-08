В Новосибирской области могут ввести принудительную вакцинацию

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области ухудшается из-за осенней вспышки коронавируса. В связи с этим оперативный штаб может ввести принудительную вакцинацию для профессиональных групп с повышенным риском заболевания, сообщает Сиб.фм.

Особое беспокойство вызывают низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере, особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Принудительную вакцинацию хотят организовать для сотрудников общепита, ЖКХ, транспорта, торговли и других сфер, предполагающих частое взаимодействие с людьми. Всего в Новосибирской области насчитывается порядка 270 тысяч таких человек.

Помимо этого решается вопрос о введении системы QR-кодов в регионе. Ужесточение санитарно-эпидемиологических мер зависит от текущей эпидситуации и рекомендаций главного санитарного врача региона.

Ранее кандидат биологических наук Сергей Седых поддержал инициативу властей Новосибирской области о введении системы QR-кодов и принудительной вакцинации для ряда граждан. Он также предложил перевести школьников и студентов на дистанционный формат обучения.