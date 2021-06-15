В Новосибирске задержали второго подозреваемого по делу о взрыве на АЗС

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В Новосибирске задержан второй фигурант дела о взрыве и пожаре на АЗС. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщается на сайте управления СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о 37-летнем инженере АЗС. Предполагается, что он и ранее задержанный директор заправки не приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность при разгрузке сжиженного газа.

Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В ходе расследования они изъяли документацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности АЗС и соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Кроме того, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Взрыв на АЗС в Новосибирске прогремел днём 14 июня. За ним последовал пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, в результате пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17. Семь человек находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжёлое. В МЧС заявили, что к взрыву привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость.

Глава Новосибирской области Андрей Травников назвал причиной происшествия халатность владельцев АЗС. По его словам, предприниматели расслабились после введения «пандемийных надзорных каникул».