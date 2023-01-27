В Новосибирске школьник совершил самубийство после ссоры с матерью

В Новосибирске 11-летний школьник совершил самоубийство после ссоры с матерью, сообщает «КП — Новосибирск». Трагедия произошла 26 января. По факту произошедшего полиция проводит проверка, делом также занялась детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Трагедия случилась в квартире на улице Макаренко в Новосибирске. Мальчика воспитывала мама, в семье помимо него был еще один ребенок. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что у погибшего были проблемы в школе.

Говорят, что у него были небольшие проблемы в школе. Скорее всего, с учебой, — рассказал источник.

Ранее в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему новый компьютер. По данным канала, тело 12-летнего мальчика нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.

До этого Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что за последние три года в России число попыток суицида среди несовершеннолетних выросло почти на 13% и составило 3675. Число повторных попыток увеличилось на 92,5% (до показателей в 362 случая). Омбудсмен сослалась на данные СК РФ, согласно которой в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. Росстат в свою очередь говорит о 311 суицидах среди детей в 2020 году и 372 в 2019 году. За 2021 год данных службы нет.