SHOT: семиклассник покончил с собой из-за отказа купить ему компьютер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему новый компьютер. По данным канала, тело 12-летнего мальчика нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.

Как пишет SHOT, ребенок просил у родителей 50 тысяч рублей, но ему отказали. Мальчик увлекался игрой в Minecraft. На своей страничке в соцсети, по данным канала, погибший называл себя «мальчиком-майнкрафтером».

По информации канала, семья, где воспитывался юный геймер, — благополучная. На учетах в правоохранительных органах родители ребенка не состояли. Мать погибшего работает воспитателем в детсаду. У нее также есть еще один семимесячный ребенок.

В ноябре стало известно, что в станице Барсуковская Ставропольского края школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. В ответ школьник ударил ногой в грудь одноклассника, после чего тот потерял сознание. Привести мальчика в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи.