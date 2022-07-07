В России выросло число детских суицидов Львова-Белова: число попыток суицида у подростков за три года выросло на 13%

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За последние три года в России число попыток суицида среди несовершеннолетних выросло почти на 13% и составило 3675. Число повторных попыток увеличилось на 92,5% (до показателей в 362 случая). Об этом сообщила в своём докладе уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, данные приводит РБК.

Омбудсмен привела информацию СК РФ, согласно которой в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. Росстат в свою очередь говорит о 311 суицидах среди детей в 2020 году и 372 в 2019 году. За 2021 год данных службы нет.

По словам Львовой-Беловой, разрозненные данные мешают установить точное число подобных случаев. Она подчеркнула, что данные СК являются более полными, поскольку учитывают в том числе факты суицидов, установленные в ходе расследования, а не только объявленные на основании первичных медицинских свидетельств.

Кроме того, в Генпрокуратуре на основе анализа 30 субъектов РФ отметили рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания. В 2021 году таковых было выявлено 882 человек, в 2020 — 635.

Данные о числе попыток суицида предоставили 85 российских регионов по просьбе детского омбудсмена. В федеральной статистике такой учёт в настоящее время не ведётся. По словам Львовой-Беловой она предлагала Минздраву дополнить таким пунктом комплекс профилактических мер, однако в ведомстве подобное посчитали «преждевременным», указывается в докладе.



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