В Новосибирске «поцеловались» 15 автомобилей Появилось видео с места столкновения 15 автомобилей в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 15 автомобилей попали в ДТП из-за гололеда и снегопада. Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. ДТП произошло на улице Лобова в Октябрьском районе. Никто не пострадал.

На кадрах видно грузовик, который развернуло поперек обледеневшей дороги. За ним практически в ряд стоят более десятка побитых автомобилей, не успевших затормозить.

В ночь на 1 ноября в Новосибирске резко похолодало. Температура, которая перед этим держалась на уровне около нуля, резко опустилась до −12 градусов, по области столбики термометров опустились до −17 градусов. В ночь на 2 ноября в регионе выпал снег.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей и машины скорой помощи. Авария случилась на улице Капотня, пострадали четыре человека, в том числе водитель-медик. Момент столкновения попал на видео.

31 октября в Омске столкнулись два пассажирских автобуса. В результате были госпитализированы четверо пассажиров, еще трем оказали помощь на месте. В ГИБДД сообщили, что обошлось без серьезных травм.