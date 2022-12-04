В Нижневартовске из-за взрыва газа обрушились два этажа дома

Фото: 86.mchs.gov

В Нижневартовске в жилом доме произошел взрыв газа, сообщили ТАСС в экстренных службах. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 10 получили травмы. Также в жилом доме обрушились два лестничных пролета.

На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме. Предварительно, погиб один человек, еще 10 получили травмы, — говорится в сообщении экстренных служб.

При этом источник Readovka утверждает, что количество пострадавших увеличилось до 18. Telegram-канал Ural Mash пишет, что из дома были эвакуированы 52 человека. По данным Telegram-канала «112», эвакуированных — 25 человек. Официально МЧС не давала комментарии.

Авторы Baza сообщают, что причиной аварии мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован.

Ранее в Сети появилось видео взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. На кадрах видно, как в момент взрыва рядом со зданием оказался мужчина, на которого упала стена. ЧП в пятиэтажке в Тымовском произошло 20 ноября. По информации экстренных служб, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе был объявлен траур.