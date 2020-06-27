В Нижнем Новгороде пациент засудил стоматологию за неправильный протез

https://static.news.ru/photo/2ffac83c-b890-11ea-a2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look press

Житель Нижнего Новгорода выиграл суд у одной из стоматологий города после установки неправильного зубного протеза. Имплантат не соответствовал личным пожеланиями мужчины и медицинским показаниям.

Нижегородец заключил со стоматологической клиникой договор на протезирование. Стоимость услуги составила 86,6 тысячи рублей. Мужчине установили зубной протез, но пациент был недоволен оказанной услугой и потребовал расторгнуть договор, а также вернуть заплаченные за лечение деньги.

Стоматолог установил мужчине одностороннюю конструкцию протеза, а при поставленном диагнозе должен был быть поставить двусторонний дуговой протез. Это было прописано в первичном плане лечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

NEWS.ru писал, что директор кабинета стоматологии в Нижнем Новгороде был осуждён на 3,5 года колонии после смерти пациентки. В июне 2017 года к стоматологу обратилась 23-летняя девушка. После укола обезболивающего у неё начался анафилактический шок и она умерла в реанимации. В стоматологии не оказалась препарата обязательного для применения в таких случаях. Подсудимый не признал свою вину.