В Нижнекамске на мужчину, который избивал женщин в парке, завели новое дело

Новое уголовное дело в отношении жителя Нижнекамска, который нападал на женщин в парке «Семья» возбуждено прокуратурой Республики Татарстан.
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Отмечается, что ранее на уже судимого мужчину завели дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Свои действия мужчина объяснял ненавистью к женщинам.
Как писал NEWS.ru, в самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом. Семёнов нападал на женщин на улицах Тольятти, подстерегая их в безлюдных местах. Он ничего не похищал и не выдвигал никаких требований — наносил жертвам ножевые ранения и убегал.
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