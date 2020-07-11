В Нижнекамске на мужчину, который избивал женщин в парке, завели новое дело

https://static.news.ru/photo/b1eb1e14-c38f-11ea-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое уголовное дело в отношении жителя Нижнекамска, который нападал на женщин в парке «Семья» возбуждено прокуратурой Республики Татарстан.

Как сообщает Znak.com, 33-летний подозреваемый нападал на женщин спонтанно, пиная ногами тех, мимо кого проходил в парке. Его жертвами стали даже две беременные, которые гуляли в парке с колясками и маленькими детьми. Именно по последним двум фактам было возбуждено дело по части 2 статьи 117 УК РФ. По этой статье наказывают за нападения на беременных.

Отмечается, что ранее на уже судимого мужчину завели дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Свои действия мужчина объяснял ненавистью к женщинам.

Как писал NEWS.ru, в самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом. Семёнов нападал на женщин на улицах Тольятти, подстерегая их в безлюдных местах. Он ничего не похищал и не выдвигал никаких требований — наносил жертвам ножевые ранения и убегал.