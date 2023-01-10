В Мытищах школьникам предложили собрать «тревожные чемоданчики» «Осторожно, Москва»: в Мытищах школьникам посоветовали собрать «тревожные чемоданчики» на случай ЧС

Фото: mchs.gov.ru

В подмосковных Мытищах школьный педагог посоветовал родителям учащихся собрать «тревожные чемоданчики» на случай эвакуации при чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», приложив список из необходимых компонентов. В него вошли аптечка, фонарик, телефон, зарядное устройство, одноразовая еда, нож, зажигалка, плед и многое другое.

В опубликованном сообщении преподаватель выразил надежду, что «чемоданчики никогда не пригодятся».

Уважаемые родители! В данной военной обстановке в стране, Управлением образования г. о. Мытищи рекомендовано для обучающихся собрать «Тревожный чемоданчик», предназначенный для экстренной эвакуации при чрезвычайной ситуации (в подвал школы или если позволяют обстоятельства, в пункт эвакуации школьников. <...> Прошу посодействовать в сборе данного чемоданчика. Возможно у кого-то есть данные средства из списка (чтоб их не покупать). Спасибо. Надеюсь он нам никогда не пригодится, — говорится в сообщении.

Ранее на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) появилась позиция на приобретение калия йодида на сумму почти в пять млн рублей. Данный препарат принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.