На портале госзакупок появилась позиция таблеток от радиации почти на 5 млн На портале госзакупок появилась позиция калия йодида на сумму почти в 5 млн⁠⁠ рублей

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На портале Единой информационной системы в сфере закупок ((ЕИС Закупки) появилась позицию на приобретение калия йодида на сумму почти в пять млн рублей. Данный препарат принимают при угрозе радиоактивного поражения.

Поставка фармацевтической субстанции (калия йодида) предназначена для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Сумма закупки составляет 4 850 000 рублей. Заявка размещена 16 сентября текущего года и редактировалась 26 сентября.

Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.

Агентство обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах РФ и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА России входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысячи объектов здравоохранения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.