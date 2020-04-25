В Мурманске началась масштабная дезинфекция

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Власти Мурманска приступили к тотальной дезинфекции всех мест общественного пользования.

Санитарную обработку поэтапно проведут в торговых центрах, на вокзалах и других локациях, где бывает много людей, сообщили в оперштабе региона.

В ночь на субботу, 25 апреля, сотрудники МЧС уже продезинфицировали помещения железнодорожного вокзала.

По последним данным, коронавирус выявлен у 856 человек, при этом 686 из них заразились на промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в поселке Белокаменка. Скончались четыре человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о методах борьбы с коронавирусом. Специалисты ведомства 22 апреля провели дезинфекцию всех московских вокзалов. Кроме того, с начала месяца они обработали 7000 зданий транспортной инфраструктуры, около 260 лечебных учреждений и 180 образовательных заведений. Также дезинфекции подверглось почти 2,3 тысячи км дорог.