В Москве жертвами COVID-19 стали ещё 25 пациентов

https://static.news.ru/photo/8445bddc-c481-11ea-8757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В Москве за сутки скончались ещё 25 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — приводит сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом г. Москвы в РИА Новости.

Общее число умерших с коронавирусом достигло 4168 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в мире. По данным на 12 июля, за 24 часа подтверждено 230 370 диагнозов COVID-19, умерли 5285 заражённых. Больше всего случаев инфицирования сегодня фиксируется в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654. Предыдущий рекорд прироста заболевших был установлен 10 июля — тогда за сутки были выявлены более 228 тысяч заражений.