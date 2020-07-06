В Москве зарегистрировано наибольшее число заражённых COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/b7bf3c6a-c026-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 629 жителей Москвы. На втором месте по суточному приросту заболевших COVID-19 — Ханты-Мансийский автономный округ (283), на третьем — Санкт-Петербург (278).

Распределение по субъектам по состоянию на 7 июля: Москва — 629, Ханты-Мансийский АО — 283, Санкт-Петербург — 278, — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число выявленных заболеваний коронавирусом за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе (по 5), а также в Чукотском автономном округе (1).

Число подтверждённых случаев COVID-19 в российских регионах выросло до 694 230 (+ 6368 за сутки). В 29,9% случаев заболевание протекает без клинических проявлений.

Как писал NEWS.ru, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу. По его словам, сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет к COVID-19, в столице 40–60%. Он добавил, что, если такая динамика сохранится в Москве, то количество людей с естественным иммунитетом достигнет 80 или даже 90%.

В мире коронавирусом заразились уже более 11,7 млн человек, более 541 тысячи умерли, свыше 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заражённых. На первом месте США (более 3 млн заболевших), на втором — Бразилия (1,6 млн), на третьем — Индия (более 721 тыс. заболевших).