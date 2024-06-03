В Москве задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск В Москве задержали Хамзата Зоева за участие в нападении Басаева на Буденновск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника банды чеченского боевика Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск Ставропольского края в 1995 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, ему вменяют совершение теракта, бандитизм, захват заложников и убийство.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, уроженец Чечни в июне 1995 года добровольно вступил в банду Басаева и принял участие в серии нападений на организации в ставропольском Буденновске. Жертвами атаки стали 129 человек, еще 317 получили ранения. В заложники были взяты 1586 граждан.

Зоева задержали при содействии сотрудников МВД и ФСБ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что чеченский боец поп-ММА Ильяс Якубов, обвиняемый в оправдании терроризма из-за публикации ролика с цитатами Басаева, попросил отправить его в зону проведения спецоперации. По данным канала, спортсмен уже написал заявление на имя начальника СИЗО, в который его отправили на время расследования.

Адвокат спортсмена назвал просьбу своего подопечного похвальной, но неосуществимой, поскольку со статьей об оправдании терроризма невозможно попасть на СВО.