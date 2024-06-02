Mash: обвиняемый в оправдании терроризма боец ММА захотел из СИЗО на СВО Mash: обвиняемый в оправдании терроризма боец поп-ММА Якубов попросился на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ильяс Якубов

Telegram-канал Mash сообщил, что чеченский боец поп-ММА Ильяс Якубов, обвиняемый в оправдании терроризма, попросил отправить его в зону проведения спецоперации. По данным канала, спортсмен уже написал заявление на имя начальника СИЗО, в который его отправили на время расследования.

Как пишет Mash, на судебном заседании Якубов сказал, что готов нести службу, поскольку он является ветераном боевых действий. По информации канала, адвокат бойца Рафаэль Саяхов считает просьбу своего подопечного похвальной, но неосуществимой, поскольку со статьей об оправдании терроризма попасть на СВО невозможно.

Ильяса Якубова задержали в Москве в октябре прошлого года. Причиной ареста стал видеоролик, размещенный спортсменом в соцсети, который следствие расценило как публичное оправдание терроризма. По данным Telegram-канала «112», 31-летний боец MMA выложил в соцсети ролик с цитатами чеченского боевика Шамиля Басаева, причастного к терактам в Буденновске, в театре на Дубровке, в Грозном и захвату школы в Беслане.

Ильяс Якубов — боец ММА, который выступал на различных международных турнирах, таких как ACA Young Eagles, АСВ, М-1 Global. В его активе в профессиональном MMA 12 побед и четыре поражения. Кроме того, он становился чемпионом Шалинского района Чечни. Якубов является мастером спорта по боевому самбо и победителем Кубка Москвы по панкратиону.