Бойца MMA Якубова задержали в Москве Бойца MMA Якубова заподозрили в оправдании терроризма и задержали в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала в Москве бойца смешанных единоборств по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Причиной ареста стал видеоролик, размещенный спортсменом в соцсети. В правоохранительных органах сообщили агентству, что речь идет о бойце ММА Ильясе Якубове.

Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», 31-летний боец MMA выложил в соцсети ролик с цитатами чеченского боевика Шамиля Басаева. Как пишет канал, позже спортсмен удалил видео со страницы.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

В июле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил о проведении проверки в отношении Якубова на предмет экстремизма из-за публикации видео, на котором боец MMA тренировался под речь Басаева. По информации канала, с просьбой о проведении проверки в СК тогда обратился ветеран боевых действий в Чечне глава «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский.