В Москве за сутки умерли 63 пациента с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 63 человека.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 23 октября, в столице было выявлено 386 908 случаев заражения, 5478 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 480 646 человек (+17 340 за последние сутки), 25 625 пациентов погибли (+283 за последние сутки).
Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.