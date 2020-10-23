В Москве за сутки умерли 63 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce238e6c-156b-11eb-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 63 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 62 смерти. Общее число умерших в столице достигло 6312.

По данным на утро 23 октября, в столице было выявлено 386 908 случаев заражения, 5478 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 480 646 человек (+17 340 за последние сутки), 25 625 пациентов погибли (+283 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.