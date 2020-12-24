Ещё три корпуса для коронавирусных больных откроют в Москве

https://static.news.ru/photo/f6eb0910-45fe-11eb-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице для пациентов с коронавирусом откроются ещё три больших больничных корпуса. По его словам, это делается для подстраховки.

Мы приняли решение о мобилизации ещё трёх больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы были готовы принять пациентов, подстраховать ситуацию, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Мэр также выразил уверенность, что Москва в конечном итоге с пандемией справится, подчеркнув, что в столице ситуация ничуть не хуже, чем в других мегаполисах мира. При этом работу всех городских служб в период пандемии Собянин сравнил с военной мобилизацией, когда все силы направлены на решение главной задачи по «спасению жизней и здоровья москвичей».

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена работникам ЖКХ, сферы питания, спорта и правоохранительных органов. Кроме того, привиться смогут волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций. Мэр добавил, что городские пункты вакцинации от COVID-19 будут работать и в новогодние праздники.

За сутки 22–23 декабря от COVID-19 в Москве умерли 76 человек, госпитализировано 1943 жителя столицы. Переболели и вышли из «красных зон» 1818 человек. Всего за сутки в Москве диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» был поставлен 5652 пациентам. На искусственной вентиляции лёгких находятся 509 человек.