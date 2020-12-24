За сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aeae5448-455b-11eb-b0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 22–23 декабря от COVID-19 в Москве умерли ещё 76 человек, госпитализировано 1943 жителя столицы, сообщает оперштаб города.

В сообщении штаба сказано, что в Москве за сутки число госпитализированных и выписанных пациентов с коронавирусом почти сравнялось. Переболели и вышли из «красных зон» 1818 человек.

Всего за сутки в Москве диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» был поставлен 5652 пациентам. На искусственной вентиляции лёгких находятся 509 человек.

Как сообщал NEWS.ru, за последние 24 часа в России скончались 549 человек с диагностированным ранее COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.