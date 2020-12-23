В России за сутки скончались 549 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0b05e868-44f9-11eb-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в России скончались 549 человек с диагностированным ранее COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.

Общее число жертв пандемии коронавируса в РФ достигло 52 461. При этом в Москве за минувшие сутки скончались 73 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 75.

Также за последние 24 часа выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 1526 человек меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии коронавирус в России был диагностирован 2 933 753 раза.

Число пациентов с COVID-19, успешно завершивших лечение и выписавшихся из больниц, за последние сутки увеличилось на 24 447. На данный момент коронавирус удалось победить 2 343 967 россиянам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили 1600 россиян и пришли к выводу, что только 38% респондентов собираются сделать прививку от коронавируса.