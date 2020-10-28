В Москве могут закрыть 235 объектов за нарушение мер против коронавируса

https://static.news.ru/photo/c74a1bf2-1902-11eb-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что в столице могут быть закрыты по решению суда 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер противодействия коронавирусу.

На сегодняшний день штрафных санкций по всем нашим проверкам, которые мы проводили с мая, около 29 млн рублей. 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов — на опечатывание, — заявила Андреева во время онлайн-заседания Мосгордумы.

Она подчеркнула, что проверки в столице будут продолжены. Андреева выразила надежду, что принятые ограничительные меры позволят контролировать ситуацию с коронавирусом.

Неприрост заболеваемости в течение трёх недель говорит о стабилизации [ситуации] и непринятии более жёстких мер, — отметила Андреева.

Она напомнила, что сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение мер против коронавируса в ночных клубах, на спортивных мероприятиях, а также в месте большого скопления зрителей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, представители Роспотребнадзора заявили, что бизнес на территории Москвы не будет «тотально» закрываться в рамках новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Будут проводиться только точечные надзорные мероприятия.

За прошедшие сутки в России выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии заразились 1 563 967 человек. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 12 361 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью справился 1 171 301 россиянин.