В Москве арестовали сына депутата Тюменской областной думы «72.RU»: сын бизнесмена и депутата из ЯНАО Григорий Нак подозревается во взятке

Фото: t.me/moscowcourts*

Григорий Нак

В Басманный суд Москвы поступило дело с обвинением в даче взятки в особо крупном размере Григория Нака, передает «72.RU». Мужчина уже задержан и арестован.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нака Григория Игоревича, – сообщили в суде.

Григорий Нак является директором проекта «Проектстройсервис».Его отец Игорь Нак возглавляет компанию «Ямалтрансстрой» и является депутатом Тюменской областной думы. Отмечается, что дело зарегистрировано 3 июля 2024 года.

Ранее СМИ сообщали о задержании в московском аэропорту Домодедово 43-летней Оксаны Беляковской, преподававшей в юридическом государственном университете имени О. Е. Кутафина. Она была объявлена в розыск и взята под стражу сразу после возвращения в Россию. Утверждалось, что Беляковская обвиняется в передаче взятки в особо крупном размере.

Ранее в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест был направлен студент Российского университета медицины, подозреваемый в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредником при передаче денег.