https://static.news.ru/photo/a2969912-31f8-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы в парке «Братеевская пойма» рядом с катком была обнаружена мина без взрывателя. На месте работают спецслужбы, выставлено оцепление.

В «Братеевской пойме» рядом с катком обнаружена мина без взрывателя, — сообщил NEWS.ru собственный источник.

Как писал NEWS.ru, сапёры вывезли с территории стройки на юго-востоке столицы семь боеприпасов времён войны. По словам представителя экстренных служб, для дальнейшей утилизации были изъяты 152-мм артиллерийский снаряд, пять мин калибра 150 мм и боеприпас без взрывателя. Он отметил, что опасные находки уничтожат на полигоне в Московской области.