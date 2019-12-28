https://static.news.ru/photo/2e077a06-2a2a-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Накануне Нового года в Московском метрополитене запустили 20 тематических поездов, в которых объявляют станции и поздравляют пассажиров известные российские артисты. На многих станциях оборудовали новогодние фотозоны, там поздравляют людей аниматоры в костюмах героев сказки «Щелкунчик». А в северном вестибюле «Курской» создан интерактивный пол, шагая по которому, можно разогнать снежинки, запустить салют или рассыпать подарки из мешка Деда Мороза.

В переходе между станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники» открыли каток. Он будет работать до 15 января с 10:00 до 22:00, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Открытая площадка в 200 кв. метров покрыта искусственным льдом, там работает прокат коньков и есть шкафчики для хранения вещей.

Кроме того, на многих станциях установлены часы обратного отсчёта времени до наступления нового года и украшенные искусственные ёлки. На информационных стойках «Живое общение» до 8 января можно взять новогоднюю открытку с символикой метро и отправить её родственникам или друзьям, а дети до 31 декабря оттуда же могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы. На это потратили 1,5 млрд рублей. При этом известно, что траты на праздничное оформление выросли в сравнении с прошлым годом. Тогда на украшения потратили 323 млн, а на катки — 381 млн руб. Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь не подорожали, на них выделено 34,8 млн руб. Сейчас катки обошлись бюджету в 825 млн рублей. На праздничное оформление улиц и парков ушло около 561 млн руб.