https://static.news.ru/photo/d58f88a8-288c-11ea-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы. На это потратили 1,5 млрд рублей.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, считает ли руководство страны такие траты уместными и есть ли диспропорция между тем, сколько тратит на эти цели Москва и другие субъекты Федерации.

В ответ Песков предложил сравнить данные траты с доходами города, отметив, что Москва проводит успешную политику по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора, экономики в целом и так далее.

При этом известно, что траты на праздничное оформление выросли в сравнении с прошлым годом. Тогда на украшения потратили 323 млн, а на катки — 381 млн руб. Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь не подорожали, на них выделено 34,8 млн руб. Сейчас катки обошлись бюджету в 825 млн рублей. На праздничное оформление улиц и парков ушло около 561 млн руб.

В мэрии пояснили, что возросшие траты связаны с увеличением количества праздничных площадок. Фестивали и ярмарки принесут свой вклад в бюджет, планируется, что туристы потратят в праздничной Москве примерно триллион рублей, писал NEWS.ru.