В Московской области временно перестали выдавать водительские права В Московской области произошел сбой в работе сервисов по выдаче прав

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

В Московской области временно перестали выдавать водительские права и регистрировать машины, сообщает пресс-служба ГИБДД. Причиной этого стал технический сбой в работе сервисов по предоставлению услуг.

В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГИБДД отметила, что в настоящее время специалисты устраняют последствия сбоя. Она добавила, что о возобновлении предоставления услуг сообщат дополнительно.

12 декабря подразделения Госавтоинспекции Москвы приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Причиной стал сбой в работе информационных ресурсов ведомства. Вечером того же дня оказание услуг было возобновлено.

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 декабря сообщила, что в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы перевозчика была затруднена во всех каналах продаж. О восстановлении работы сервиса перевозчик сообщил в ночь на 8 декабря.