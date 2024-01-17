В Минобороны подсчитали украинские потери беспилотников и ракет HIMARS МО: ПВО группировки «Юг» сбила 25 дронов и 13 снарядов HIMARS ВСУ в ДНР

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки войск «Юг» уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов системы HIMARS на Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, — рассказал Астафьев.

Он также отметил, что ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении. По его словам, ВСУ потеряли здесь убитыми и ранеными более 250 военнослужащих.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказывал, что российские войска, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении. По его словам, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери украинцев превысили 80 человек.