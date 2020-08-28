В Минэкономразвития поддержали идею реконструкции набережной в Омске

https://static.news.ru/photo/e2900d74-ea07-11ea-9a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ninara/wikimedia.org

Министр экономического развития России Максим Решетников одобрил инициативу обновления набережной на правом берегу реки Иртыш в Омске.

Об этом РИА Новости рассказал губернатор Омской области Александр Бурков. В конце июля глава региона встречался с министром и рассказал ему о планах обновления омской набережной на правом берегу Иртыша на участке протяжённостью 15 км. По плану на этом отрезке должна появиться самая длинная вело-пешеходная дорожка в Евразии. Стоимость создания благоустроенного пространства на набережной оценили в 7,3 млрд рублей. Проект должен будет способствовать деловой активности в Омске, развитию студенческой экосистемы и жилищного строительства, отметил Бурков.

Это дорогостоящий проект, пока просто прорабатывается концепция. Максим Геннадьевич [Решетников] всё изучил, заинтересовался проектом и поддержал его. Сегодня нам нужно всё оценить, понять реальную стоимость и источники финансирования, — рассказал губернатор.

Глава региона рассчитывает, что реализовывать проект будет консорциум при участии федерального центра, региона и частных инвесторов.

Как писал NEWS.ru, Бурков признал, что поменять регионального министра здравоохранения региона в разгар пандемии коронавируса было непростым решением. Из-за этого в Омской области на время возникли проблемы в системе здравоохранения.