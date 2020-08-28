В Минэкономразвития поддержали идею реконструкции набережной в Омске

Министр экономического развития России Максим Решетников одобрил инициативу обновления набережной на правом берегу реки Иртыш в Омске.
Об этом РИА Новости
Это дорогостоящий проект, пока просто прорабатывается концепция. Максим Геннадьевич [Решетников] всё изучил, заинтересовался проектом и поддержал его. Сегодня нам нужно всё оценить, понять реальную стоимость и источники финансирования, — рассказал губернатор.
Глава региона рассчитывает, что реализовывать проект будет консорциум при участии федерального центра, региона и частных инвесторов.
Как писал NEWS.ru, Бурков признал, что поменять регионального министра здравоохранения региона в разгар пандемии коронавируса было непростым решением. Из-за этого в Омской области на время возникли проблемы в системе здравоохранения.
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