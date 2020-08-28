Губернатор Омской области признал проблемы в медицине во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e784a1ac-e9fb-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поменять регионального министра здравоохранения региона в разгар пандемии коронавируса было непростым решением. Такое признание сделал губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, на некоторое время это привело к сложностям в отрасли.

Появились сбои в работе больниц в контексте приёма больных коронавирусом. Проблемы были с тестированием врачей и пациентов, — цитирует Буркова РИА Новости.

Новому министру пришлось всё налаживать «с колёс», отметил глава региона. Тем не менее сейчас область уже готовится к открытию больниц и к возобновлению плановой медицинской помощи, отметил он.

Плановая медпомощь для детей уже возобновлена, уточнил губернатор.

Об отставке главы Минздрава Омской области Дмитрия Вьюшкова стало известно в начале апреля. Тот подал в отставку после резкой критики со стороны Буркова, вызванной всплеском коронавирусной инфекции в регионе. Новым министром здравоохранения стала врач-неонатолог Ирина Солдатова, писал NEWS.ru.