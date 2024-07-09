Стало известно, почему медведи стали чаще выходить к людям в Якутии Минэкологии РС: медведи стали чаще выходить к людям из-за неурожая ягод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии медведи стали чаще выходить к людям из-за миграции, рассказали НСН в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). По словам специалистов, миграция животных также связана с неурожаем ягод.

В последние годы на территории Республики Саха (Якутия) отмечается рост случаев подхода медведей к населенным пунктам. Это связано с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, — объяснили в министерстве.

Специалисты отметили, что также медведи мигрируют из-за ежегодных лесных пожаров. В местах, где велика вероятность появления бурых медведей, организованы специальные бригады по регулированию их численности.

Бригады состоят из опытных охотников и государственных инспекторов, добавили в Минэкологии РС. Им провели инструктаж о соблюдении техники безопасности.

Гражданам при появлении бурого медведя в опасной близости с населенным пунктом или при создании угрозы жизни и здоровью человека необходимо обратиться по номеру 112 или в территориальное подразделение Министерства, — подытожили эксперты.

Ранее в Красноярском крае медведь решил поесть из горящего мусорного бака. На опубликованных кадрах видно, как животное несколько раз подходит к мусорке, встает на задние лапы, а затем залезает внутрь, не обращая внимания на дым.