В Красноярском крае медведь поел из горящей мусорки и попал на видео

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В Красноярском крае медведь решил поесть из горящего мусорного бака, передает Telegram-канал Kras Mash. На опубликованных им кадрах видно, как животное несколько раз подходит к мусорке, встает на задние лапы, а затем залезает внутрь, не обращая внимания на дым.

Инцидент произошел недалеко от села Кошурниково. Также на видео можно заметить трех собак, которых натравил на зверя хозяин территории. Они лают на косолапого, но тот практически не обращает на это внимания.

Ранее в Норильске вахтовик смог убежать от большого медведя и попал на видео, которое появилось в Сети. Никто из рабочих не пострадал, но косолапого пришлось застрелить. На кадрах видно, как хищник загнал мужчину на расположенные над землей трубы. Вахтовик попытался отвлечь животное, бросив в сторону бутылку, но медведь не отреагировал. После этого россиянин спрыгнул на землю, а хищник погнался за ним.

До этого медведь вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как хищник пытается отобрать обувь у мужчины, который вышел к нему для фотографии. Победителем в схватке оказался человек. Агрессию зверь не проявлял и людей не боялся.