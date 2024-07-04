Россиянин смог убежать от погнавшегося за ним медведя и попал на видео В Норильске вахтовик смог убежать от погнавшегося за ним большого медведя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Норильске вахтовик смог убежать от большого медведя и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash. По его данным, никто из рабочих не пострадал, но косолапого пришлось застрелить.

На кадрах видно, как хищник загнал мужчину на расположенные над землей трубы. Вахтовик пытается отвлечь животное, бросив в сторону бутылку, но медведь не реагирует. После этого россиянин спрыгнул на землю, а хищник погнался за ним. Преодолев несколько метров, медведь останавливается, после чего пытается забраться по металлическим конструкциям к другому рабочему.

Ранее медведь вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как хищник пытается отобрать обувь у мужчины, который вышел к нему для фотографии. Победителем в схватке оказался человек. Агрессию зверь не проявлял и людей не боялся.

До этого женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области. Инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына. Испугавшись животного, женщина стала просить его уйти. Животное немного походило рядом, после чего развернулось и ушло в лес.