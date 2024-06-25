«Уйди, пожалуйста!»: медведь не стал нападать на посетительницу кладбища На кладбище в Усть-Куте к женщине вышел медведь

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Женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области, пишет Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына. Испугавшись животного, женщина стала просить его уйти.

Уйди отсюда, пожалуйста! Сейчас же мать твоя придёт! Уйди! — говорила она.

Животное немного походило рядом, после чего развернулось и ушло в лес.

Ранее в Красноярске руководитель центра охраны дикой природы Любовь Томирис пыталась спасти двух сбитых медвежат, рискуя своей жизнью. По ее словам, рядом с медвежатами в кустах ходила медведица. Женщина ехала вечером по загородной трассе и увидела маленьких медвежат. Один из них был уже мертв, а второй кричал от боли. Когда женщина попыталась забрать животное, на дорогу выбежала мать-медведица. Тогда Томирис села в машину, подъехала к медвежонку и отвезла его до центра. Женщина вколола нужные лекарства и обезболила детеныша, однако медвежонок не выжил.

До этого биолог Павел Глазков рассказал, что в Подмосковье заметили нашествие медведей, это может быть связано с брачным периодом у животных. По его словам, также медведи могут искать новое место обитания.