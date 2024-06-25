Женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области, пишет Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына. Испугавшись животного, женщина стала просить его уйти.

Уйди отсюда, пожалуйста! Сейчас же мать твоя придёт! Уйди!говорила она.

Животное немного походило рядом, после чего развернулось и ушло в лес.

Ранее в Красноярске руководитель центра охраны дикой природы Любовь Томирис пыталась спасти двух сбитых медвежат, рискуя своей жизнью. По ее словам, рядом с медвежатами в кустах ходила медведица. Женщина ехала вечером по загородной трассе и увидела маленьких медвежат. Один из них был уже мертв, а второй кричал от боли. Когда женщина попыталась забрать животное, на дорогу выбежала мать-медведица. Тогда Томирис села в машину, подъехала к медвежонку и отвезла его до центра. Женщина вколола нужные лекарства и обезболила детеныша, однако медвежонок не выжил.

До этого биолог Павел Глазков рассказал, что в Подмосковье заметили нашествие медведей, это может быть связано с брачным периодом у животных. По его словам, также медведи могут искать новое место обитания.