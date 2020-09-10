В мэрии Москвы заявили, что не собираются закрывать экономику города

https://static.news.ru/photo/e6a939e2-f35f-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не планируют снова закрывать экономику столицы из-за коронавируса.

По его словам, в настоящий момент сохраняются санитарные требования, такие как обязательное ношение масок, социальное дистанцирование и использование антисептиков, передаёт РИА Новости.

Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, — сказал он.

Накануне, как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор ответил на предложение не закрывать торговые сети в случае осложнения ситуации с COVID-19. В ведомстве заявили, что решение, закрывать ли объекты торговли в случае второй волны коронавируса в России, будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями ведомства.