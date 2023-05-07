В Марьинке украинские военные погибли из-за удара артиллерии ВСУ РИА Новости: украинские военные погибли в Марьинке из-за удара артиллерии ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Российский штурмовик с позывным Гуд сообщил РИА Новости о гибели пяти украинских военных в Марьинке. По его словам, их засыпало после удара собственной артиллерии.

Здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их здесь засыпало в подвальном помещении, — рассказал боец.

Он подчеркнул, что раненые украинские военные просили о помощи, но добраться до них не позволили их же сослуживцы.

Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли, — уточнил Гуд.

Ранее сообщалось, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. В результате были уничтожены более 10 солдат ВСУ, отметил он.