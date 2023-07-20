В Махачкале уволили медиков, издевавшихся над пациентом психбольницы

Фото: t.me/minzdravrd

Одна из уволенных санитарок местного психоневрологического диспансера

В Махачкале уволены две санитарки местного психоневрологического диспансера, которые издевались над пациентом с обострением психического расстройства, сообщила в Telegram-канале глава регионального министерства Татьяна Беляева. В Сети распространилась видеозапись, на которой одна из сотрудниц положила мужчине на лицо подушку, имитируя удушение, а другая санитарка смеялась над этим за кадром.

По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Двое сотрудников младшего медперсонала, участвовавшие в этом, уволены. Объявлены выговоры лечащему врачу, старшей медицинской сестре и заведующей отделением, главной медицинской сестре диспансера, вынесено замечание и.о. главного врача, — написала Беляева.

Министр здравоохранения республики лично прибыла в медучреждение для проведения проверки. Она отметила, что в дальнейшем действиям уволенных сотрудниц будет дана правовая оценка. Местное управление СКР уже начало разбирательство. Глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале заверил, что увольнением для бывших медиков эта история на закончится.

Это только начало. Призываю правоохранительные органы дать самую жесткую оценку их действиям. Они должны понести заслуженное наказание, чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот «подвиг», знал, что его ждет! К счастью, с мужчиной всё хорошо. Будем держать на контроле его состояние и позаботимся, чтобы к нему и ко всем другим пациентам относились должным образом, — написал Меликов.

В мае мать ученика спецшколы в Санкт-Петербурге обвинила педагогов в систематическом оскорблении детей. Она положила в рюкзак сына диктофон, чтобы выяснить, что происходит на уроках, поскольку на теле ребенка после посещения школы появлялись синяки.