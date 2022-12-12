В ЛНР сообщили о росте числа украинских медиков в районе Артемовска Офицер НМ ЛНР Марочко: под Артемовск прибыло множество украинских медиков из-за больших потерь в ВСУ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районы Константиновки, Часова Яра и Артемовска (Бахмута) прибыло большое число украинских врачей, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он объяснил это большими потерями в рядах украинской армии.

В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины, — сказал Марочко.

Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что в район Артемовска под видом так называемой ЧВК «Моцарт» прибыли «черные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских солдат. Он связал их визит с тем, что в районе этого города, по его словам, ВСУ несут колоссальные потери.

В начале декабря Марочко рассказал, что украинские военные, лишенные лечения, стали чаще погибать от пневмонии и других хронических заболеваний. По его словам, появились также первые случаи обморожения, из-за которых украинские солдаты лишаются фаланг пальцев. Ранее он сообщал о потерях ВСУ на Артемовском направлении, где, по его словам, украинцы ежедневно теряют до батальона личного состава погибшими и ранеными. Кроме того, он заявил, что ВСУ несут «катастрофические» потери при попытках прорваться в районе Сватово и Кременной.