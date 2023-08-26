В ЛНР сообщили о грядущей мобилизации сотен тысяч украинцев Мирошник: Киев попытается до весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

До весны 2024 года Киев попытается мобилизовать в ряды ВСУ более 300 тысяч граждан Украины, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. По его словам, таким образом украинские власти намереваются компенсировать потери, понесенные в том числе в ходе контрнаступления.

Цифры, которые сегодня называют, это где-то 200-300 тысяч человек, которые нужны, кроме текущей мобилизации. Текущая мобилизация — это 10 тысяч в месяц. До весны им необходимо мобилизовать 60-70 тысяч человек текущих и более 300 тысяч человек потенциально у них стоит план, который нужно выбрать, — сказал Мирошник.

Он добавил, что в настоящее время Украина забрала из мобилизационного резерва порядка 1,2-1,3 млн человек, из которых безвозвратные потери составили порядка 400 тысяч человек и примерно столько же находятся на передовой.

Мирошник также заявил, что в ходе контрнаступления Киев не смог достичь поставленных результатов, при этом в резерве ВСУ до сих пор находятся около 40 тысяч обученных солдат, а также техника, поставленная Западом. Такое же количество военнослужащих погибли за последние 2,5 месяца, сказал представитель ЛНР.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в стране возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ. Сейчас, по словам чиновника, мобилизация идет в соответствии с установленным планом.

В свою очередь немецкое издание Die Welt сообщило, что Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить ВС РФ. Авторы публикации также отметили, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 миллионов человек.