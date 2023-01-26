В ЛНР раскрыли подробности ракетного удара со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска обстреляли поселок Белокуракино в Луганской Народной Республике утром 26 января, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили по населенному пункту три ракеты из РСЗО HIMARS.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 11:25 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в пригороде Запорожья Вольнянске раздались взрывы. По его сведениям, над городом работает система ПВО. Как отметил Рогов, за 12 часов объекты в Вольнянске обстреляли дважды.

Сегодня же, 26 января, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение одной из промышленных предприятий.