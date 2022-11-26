В ЛНР заявили о множестве наемников в рядах ВСУ под Сватово и Кременной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Сватовском и Кременском направлениях в Луганской Народной Республике подразделения ВСУ почти полностью состоят из иностранных наемников, заявил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что украинцев на указанных направлениях в составе ВСУ почти нет, передает ТАСС.

То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наемников. Это кадровые военные непосредственно государств — участников блока НАТО, — заявил Алаудинов.

Эти кадровые решения связаны с заметными потерями в рядах ВСУ, отметил военный, также являющийся командиром подразделения спецназа «Ахмат». Он сказал, что Украина уже не может самостоятельно выставить на передовую необходимое количество бойцов.

Алаудинов добавил, что в основном наемники являются военными из Польши, которые выдают себя за добровольцев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом. По его словам, в результате атаки было ликвидировано до 200 человек.