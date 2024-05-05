В Ленобласти вандал повредил мемориал «Погибшим солдатам» СК: неизвестный повредил вазон на воинском мемориале в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вандал нанес ущерб мемориалу «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Против неизвестного было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества).

Неустановленное лицо, находясь на территории мемориала «Погибшим солдатам» <...>, где в братской могиле захоронено 524 человека, умышленно, осознавая противоправность своих действий, общественную опасность своего деяния, повредило вазон, а также совершило хищение второго вазона, — говорится в сообщении.

На место инцидента был отправлен следователь-криминалист. Он произвел осмотр места происшествия, подчеркнули в ведомстве.

Ранее уголовное дело по признакам преступления об осквернении памяти защитников Отечества было возбуждено на женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая, информировали в Следственном комитете РФ.

До этого было возбуждено дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяли статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.