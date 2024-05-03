В Биробиджане завели дело за осквернение памяти защитников Отечества СК РФ: в Биробиджане завели дело на бросившую цветы в Вечный огонь женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по признакам преступления об осквернении памяти защитников Отечества было возбуждено на женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщила пресс-служба СК РФ. По информации ведомства, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая.

В настоящее время принимаются меры к установлению ее личности и местонахождения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение памяти защитников Отечества), — уточнили в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. Речь шла о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. После того как запись правонарушения распространили местные СМИ, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок, подчеркнули в пресс-службе СК.

До этого было возбуждено дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяли статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.