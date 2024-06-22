В Ленобласти собака с перевязанной мордой утопала в тине, пока ее не спасли

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В Ленобласти собака с перевязанной мордой утопала в тине, пока ее не спасли, передает 78.ru. По данным издания, испуганное животное привязали в лесу около железнодорожной станции Антропшино, овчарка боялась подпускать к себе людей.

Ветеринарным врачам пришлось усыпить животное, чтобы вызволить на свободу. Отмечается, что сейчас жизни питомца ничего не угрожает — он находится на передержке у одного из жителей СНТ. Неравнодушные граждане пытаются найти владельца, а также свидетелей произошедшего, чтобы обратиться в суд.

В субботу, 22 июня, в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России достали утят из колодца. Во время операции по вызволению птиц рядом бегала обеспокоенная мама-утка. Спасателей вызвали неравнодушные местные жители. Сотрудники МЧС спустились в канализационный колодец и достали четырех птенцов.

До этого в Екатеринбурге спасли пса, который упал в открытый люк и жалобно скулил. В Сети появились кадры спасения. Собаку услышали местные жители, когда гуляли недалеко от места происшествия в районе Вторчермет. Неравнодушные екатеринбуржцы позвали зоозащитников, после чего с помощью специальных палок и тросов вызволили четвероногого из ловушки.