В квартире под Саратовом обнаружили тела двух взрослых и ребенка В районном центре Татищево под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела ребенка и двух взрослых были обнаружены в одной из квартир в райцентре Татищево Саратовской области. В настоящее время следователи выясняют причину их гибели. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

6 апреля 2023 года в помещении квартиры, расположенной в одном из домов на улице Северной <...>, обнаружены тела 31-летней женщины, 34-летнего мужчины и 11-летнего мальчика без признаков жизни и телесных повреждений. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в помещении квартиры осмотрено газовое оборудование, — говорится в сообщении.

В СК также отметили, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что жители поселка Татищево, по предварительным данным, стали жертвами отравления угарным газом. Он подчеркнул, что данный вывод остается под вопросом. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи.

Позднее он уточнил, что информация об утечке газа в квартире, где были найдены погибшие, специалистами газовой службы не подтверждена.

Ранее сообщалось, что семья с ребенком задохнулась угарным газом во время пожара в частном доме в Кызыле. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Также сообщалось, что в Миякинском районе Башкирии 64-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме. Пожар оперативно потушили быстро прибывшие на место ЧП пожарные, которые и обнаружили тело пенсионера.