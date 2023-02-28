Семья с ребенком задохнулась угарным газом в Кызыле

Фото: СУ СКР по Республике Тыва

Семья с ребенком задохнулась угарным газом во время пожара в частном доме в Кызыле, сообщило республиканское СУ СК. По факту сучившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

По версии следствия, 27 февраля около 14 часов в частном доме по улице Тополиная гора Кызыла были обнаружены тела супругов и их семилетнего сына без внешних признаков насильственной смерти с признаками отравления угарным газом, — сообщает в сообщении.

Для установления точных причин и обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Миякинском районе Башкирии 64-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме. Пожар оперативно потушили быстро прибывшие на место ЧП пожарные, которые и обнаружили пенсионера мертвым.

Ранее в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.