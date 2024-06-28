В Кузбассе уточнили данные о состоянии пострадавших при ДТП с трамваями В Кузбассе выписали из больниц всех пострадавших при ДТП с двумя трамваями

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерове

В Кемерово из больниц выписали всех пострадавших, получивших травмы при столкновении двух трамваев, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Всего в результате происшествия пострадали 146 человек, один человек погиб.

Все пострадавшие выписаны из больниц, — указано в сообщении.

Авария с двумя трамваями произошла 6 июня на Кузнецком мосту через реку Томь. Известно, что по факту ДТП возбуждено три уголовных дела, а среди задержанных числятся директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании. По версии следствия, они допустили выход в рейс трамвая, у которого была неисправна тормозная система.

Причиной столкновения трамваев в Кемерово стал отказал тормозов у одного из составов — он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай. В результате аварии один человек погиб, еще 146 пострадали. Позже были опубликованы кадры с места столкновения трамваев.

После этого глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что компания-перевозчик не будет лишена лицензии после аварии с трамваями. По его словам, такое решение принято, чтобы не останавливать движение городского транспорта в городе, хотя большое количество пострадавших дает право на отзыв лицензии.